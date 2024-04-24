Ülkenin batısını yavaş yavaş sarıyor! Gökyüzünün rengi bile değişti: Çöl tozu alarmı

24 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından Libya üzerinden gelen çöl tozu Tekirdağ'da etkili oluyor. Çöl tozunun etkisiyle Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi yer yer gözden kayboldu. Etkili olan çöl tozu sebebiyle ilçede park halindeki birçok araç çamur ile kaplandı. Vatandaşlar çamur ile kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.