Uçurumdan yuvarlanan otomobili itfaiye son anda kurtardı

24 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:21

Edinilen bilgilere göre, Karaçörtlen köyü istikametinden Çilimli istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 06 CTH 417 Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında son anda durdu.

Araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatarak araçtan indi. Çevredeki vatandaşlar aracın uçuruma doğru kaydığını görünce durumu Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler uçuruma yuvarlanması an meselesi olan aracı bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



