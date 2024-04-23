Türkiye'den F-16 açıklaması: Bütün hepsini öğreneceksiniz

23 Nisan 2024 20:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:52

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." yanıtını verdi.