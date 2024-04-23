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23 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:49

Trafikte dehşete düşüren anlar!

Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaşınca olanlar oldu. Dehşet dolu anların yaşandığı olayda taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, araçla seyir halindeki B.A., yol üzerinde husumetlisini görünce frene bastı. B.A., yanına aldığı tabanca ile husumetlisini kovalayarak tetiğe bastı.

O dehşet dolu anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, B.A. olay yerinden otomobiline binerek kayıplara karıştı.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. olduğunu belirledi.

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Harekete geçen ekipler, B.A.'yı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde yakaladı. B.A.'nın yapılan üst aramasında, 1 adet silah ve bu silaha ait dolu şarjör ele geçirdi. B.A., gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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