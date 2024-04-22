22 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:47
Trafikte dehşet anları: Motosikletliler, sürücüye saldırdı!
İstanbul Küçükçekmece’de yol verme nedeniyle çıkan kavgada kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Motosikletliler araçtakilere saldırınca sulu müdahale geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle iki motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Trafiğin durduğu noktada motosiklet sürücüleri, araç sürücüsüne saldırdı. Aracın kapısını zorla açan motosikletliler içeridekilerle tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı.
TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Araçtakiler, saldırganları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan kavga anı bir başka sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Aracından inerek kavgaya karışan bir sürücü ise motosikleti iterek yere düşürdü. Bunun üzerine diğer motosiklet sürücüsü koşarak aracın kapısına tekme attı. Trafiğin açılmasının ardından devam eden kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı