Trafikte dehşet anları: Motosikletliler, sürücüye saldırdı!

22 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:47

Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle iki motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Trafiğin durduğu noktada motosiklet sürücüleri, araç sürücüsüne saldırdı. Aracın kapısını zorla açan motosikletliler içeridekilerle tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Araçtakiler, saldırganları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan kavga anı bir başka sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Aracından inerek kavgaya karışan bir sürücü ise motosikleti iterek yere düşürdü. Bunun üzerine diğer motosiklet sürücüsü koşarak aracın kapısına tekme attı. Trafiğin açılmasının ardından devam eden kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.