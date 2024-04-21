Tokat'ta deprem sonrası dehşet! Düğün salonunun tavanı yıkıldı

21 Nisan 2024 16:34 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:21

Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremler halkı panikletmeye devam ediyor. Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki depremde bir düğün salonunun çatısı çöktü. Yaşanan yıkım sonrası düğün salonu kullanılamaz hale geldi. Çevredekiler korku dolu anları kayıt altına aldı.

Tokat'a 71, Turhal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Üçyol köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03'te meydana gelen deprem Turhal ilçe merkezinde de hissedildi.

NİŞAN TÖRENİNDE PANİK

Depremden dolayı Turhal ilçesinde bulunan bir düğün salonunun tavanında çökme meydana geldi. Nişan merasimi sırasında salonun tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masa üzerlerine düştü. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.