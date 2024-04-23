23 Nisan 2024 15:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:13
TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.
Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.
MÜRETTEBAT GEMİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.
Arkadaşlarıyla gemiyi gezen Sefa Er, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve ziyaret sırasında farklı duygular hissettiklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı