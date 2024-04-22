22 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:38
Taksici ile yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga
Maltepe'de taksi şoförü ve yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA
Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı