Taksici ile yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

22 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:38

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.