23 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:11
Sulama kanalına düşen ineği kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi
Sivas’ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen ineği kurtarmak için canını hiçe sayan adamın görüntüleri büyük takdir topladı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy mevkiinde meydana gelen olayda, aracıyla Erzincan istikametinden Suşehri istikametine giden Zülal Polat, sulama kanalına bir insanın düştüğünü düşünerek aracını durdurup hemen araçtan indi. Sulama kanalına koşan Polat, kanala insanın değil de hayvanın düştüğünü gördü.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN ATLADI
Azda olsa içini rahatlayan Polat, hiç düşünmeden hemen üstünü çıkartarak suya atladı. Uzun uğraşlar sonrası ineğe bağlanan ip sayesinde vatandaşlarında yardımıyla suda mahsur kalan inek kurtarıldı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zülal Polat, insanlık namına hayvanı kurtardığını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı