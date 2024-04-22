Son dakika! Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele istişaresi
Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan gelen bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili terörle mücadele istişareleri Ankara'da gerçekleştirildi. Görüşmede ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.
Diplomatik kaynaklarca verilen bilgilere göre, mart ayında Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, iki ülke arasındaki terörle mücadele konularında istişareler, 22 Nisan'da Ankara'da Dışişleri Bakanlıkları öncülüğünde gerçekleştirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard'ın Türkiye ziyareti ve yapıcı geçen görüşmelerden duyulan memnuniyet ifade edildi.
KARARLILIK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, PKK, YPG, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.
Türkiye'nin, terörle mücadelede deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla iş birliğine devam edeceği ifade edildi.