Son dakika! Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele istişaresi 

22 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:33

ABD Ticaret Bakanı, Huawei'yi eleştirdi: 'Bizim kadar gelişmiş değil'

ABD Ticaret Bakanı, Huawei'yi eleştirdi: 'Bizim kadar gelişmiş değil'

Diplomatik kaynaklarca verilen bilgilere göre, mart ayında Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, iki ülke arasındaki terörle mücadele konularında istişareler, 22 Nisan'da Ankara'da Dışişleri Bakanlıkları öncülüğünde gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard'ın Türkiye ziyareti ve yapıcı geçen görüşmelerden duyulan memnuniyet ifade edildi.

KARARLILIK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, PKK, YPG, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Türkiye'nin, terörle mücadelede deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla iş birliğine devam edeceği ifade edildi.