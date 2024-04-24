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24 Nisan 2024 05:57 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 06:16

Son dakika! Tokat'ta korkutan deprem

Son dakika haberi... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin artçıları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sulusaray'da saat 05.41'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Tokat&#039;ta korkutan deprem

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son günlerde meydana gelen büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen depremler sonrası vatandaşlar panik içinde olmaya devam ederken, bir artçı daha meydana geldi. 

Kandilli Rasarhanesi'nden edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARTÇILAR KENDİNİ UNUTTURMADI!

Sabah saat 05.41'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken valilik ve belediyeden açıklama yapılmadı. 

Son dakika! Tokat'ta korkutan deprem - 1. Resim

Derinliği 5 kilometre olarak ölçülen depreme dair ise henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı. 

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLİMİŞTİ 

Tokat Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bir hafta ertelenmişti. 

Tokat'ta meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: TGRT Haber
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