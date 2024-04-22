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22 Nisan 2024 04:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 07:38

Son dakika! Bursa'da sabaha karşı korkutan deprem! 

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre deprem yerin 4.3 kilometre altında gerçekleşti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Bursa&#039;da sabaha karşı korkutan deprem! 

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Bursa'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğunun açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Bursa'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

BURSA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.4 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Gemlik'te meydana gelen depremin ardından Gemlik Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklama can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. AFAD ekiplerinin teyakkuzda olduğu söylenen açıklamada, "Merkez üssü Gemlik olan 3.3 büyüklüğündeki depremi yaşayan tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diliyorum. Afet Koordinasyon ekibimizin ilk tespitlerine göre herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun Gemlik" dedi. 

Son dakika: Bursa'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

BURSA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi üssü Gemlik olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 4.3 kaç kilometre altında ve 3.4 büyüklüğünde olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. 

Bursa'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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