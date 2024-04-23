Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı İsmail Yavuz gözaltında

23 Nisan 2024 08:04 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:37

Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. İşte Yerlika'nın açıklamaları...

"SUÇTA KİBİRLENENLERE..."

"Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Borçlandırma yoluyla alıkoyma

Silahla tehdit ve darp

Gasp ve hırsızlık

Yağma ve eziyet

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi

Öte yandan operasyonlar sonucu adreslerde yapılan aramalarda av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.