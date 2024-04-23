23 Nisan 2024 13:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:03
Son dakika! Bingöl'de deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: Bingöl'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bingöl'de deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Bingöl Karlıova merkezli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.
Öte yandan, sabah saatlerinde Antalya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr