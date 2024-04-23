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23 Nisan 2024 13:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:03

Son dakika! Bingöl'de deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Bingöl'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Bingöl&#039;de deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Bingöl'de deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Bingöl Karlıova merkezli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Antalya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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