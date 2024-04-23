Son dakika! Antalya'da korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı

23 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 28.43 kilometre olarak kaydedildi.

ANTALYA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Öte yandan dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.26'da gerçekleşen depremin derinliği 21.78 km olarak belirlendi.