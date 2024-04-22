Son dakika: Adana ve Antalya açıklarında peş peşe depremler

22 Nisan 2024 22:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:26

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada; Adana'da 3.0 büyüklüğünde Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Deprem paniğe neden olurken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.