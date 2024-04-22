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22 Nisan 2024 22:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:26

Son dakika: Adana ve Antalya açıklarında peş peşe depremler

Adana'da 3.0 büyüklüğünde Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika: Adana ve Antalya açıklarında peş peşe depremler

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada; Adana'da 3.0 büyüklüğünde Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Deprem paniğe neden olurken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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