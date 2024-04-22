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22 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:23

Sokaklar boks ringine döndü! Bu kez de İzmir'de... 7 kişi 2 kişiyi demir sopalarla öldüresiye dövdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi, 2 kişiyi korkunç şekilde darbetti. Demir sopalarla dövülen gençler yerden kalkamadı. Görüntüler akıllara günler önce yaşanan asker eğlencesinde yaşanan linç girişimini getirdi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sokaklar boks ringine döndü! Bu kez de İzmir&#039;de... 7 kişi 2 kişiyi demir sopalarla öldüresiye dövdü

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak’ta meydana gelen olayda, 23 yaşlarındaki U.K. ve O.S. adlı iki kişi, kafenin önünde oldukları esnada, tanımadıkları 7 kişinin saldırısına uğradı.

KORKU DOLUY ANLAR KAMERADA

Demir sopalarla darbedilen gençlerin yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan iki kişi tedbir amaçlı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan mağdurlardan U.K.’nin aldığı darptan dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan demir profil polis merkezine teslim edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ASKER EĞLENCESİNDE DEHŞETİ YAŞATTILAR 

Öte yandan Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mertcan Ç.'nin asker eğlencesinde dehşet yaşandı. Eğlencede başlayan kavga sokağa taştı. Çok sayıda kişi Ramazan Ç.'ye saldırdı.

Asker eğlencesindeki linç girişimi dehşete düşürdü | TGRT Haber

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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