Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

23 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:10

Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı İsmail Yavuz gözaltında

Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı İsmail Yavuz gözaltında

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

15 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerden 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere 11’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"