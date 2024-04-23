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23 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:10

Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak&#039;ta terör örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

15 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerden 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere 11’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta terör örgütlerine büyük operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında - 1. Resim

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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