21 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:12
Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazaya, Şırnak merkez çevre yolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kavşağı'nda H.K. idaresindeki hafif ticari araç ve M.B. yönetimindeki kamyonet karıştı. Hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı şeridine geçti ve kamyonetle çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada araç sürücüleri H.K. ve Duran Özkan hayatını kaybederken, Yakup Y., Emre Y. ve kamyonet sürücüsü M.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle çevre yolu 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı