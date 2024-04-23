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23 Nisan 2024 01:35 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 01:43

Sınırda helikopter hareketliliği dikkat çekti! Tek tek uçtular...

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkış yapan Atak ve Sikorsky helikopterler sınıra doğru yöneldi. 

Sınırda bulunan Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru havalanan helikopterler, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı kapsamlı operasyon öncesi merak konusu oldu.

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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