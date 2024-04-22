Sıcaklıklar artıyor! Bakanlıktan orman yangını için kritik uyarı

22 Nisan 2024 16:32 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:53

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterecek. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken uyarı geldi. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunması çağrısını yapan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin;

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 4 ila 6 derece,

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Meteorolojik veriler doğrultusunda;