23 Nisan 2024 06:42 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 07:24
Şanlıurfa'da feci kaza: İki araç çarpıştı: 1 ölü
Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Mahmut, Bedriye, Önder ve İbrahim Kılıç ile Aydın Demir yaralandı.
Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı