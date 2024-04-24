Ruhsatsız tabanca ile yakalanan adamın savunması 'pes' dedirtti 

24 Nisan 2024 03:14 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 03:14

Olay, Aksaray'ın Gülağaç Yolu, Kireçlik Mevkiinde meydana geldi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönetiminde, gece yarısı yapılan bir asayiş ve trafik denetiminde, Gülağaç'tan Aksaray merkeze doğru giden Ali B. (38) yönetimindeki 51 ACV 230 plakalı araca, İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şube ekipleri tarafından dur ihtarı verildi.

Araç durdurulduktan sonra sürücünün ehliyet ve ruhsatı kontrol edildi ve araçta yapılan aramada, gizli bir bölmede bir adet tabanca bulundu.

RUHSAT BAŞKA ÇIKTI!

Araçta silah bulundurmasına rağmen "Taşımıyorum" diyen sürücü Ali B., tabancanın bozuk olduğunu iddia ederek cezadan kurtulmaya çalıştı.

İlk iki girişimi başarısız olan sürücü, daha sonra yakalanan silah için tüfek ruhsatı göstererek "Ruhsatım var" dedi. Üç farklı bahaneyle de başarılı olamayan Ali B., nihayetinde tabancayı kabul ederek, "Benim, tamir için taşıyorum" ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI!

Tabanca üzerinde yapılan dolu boş kontrolünün ardından silaha el konuldu ve ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle Ali B., gözaltına alınarak adli işlemler için polis merkezine sevk edildi.