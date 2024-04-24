PKK'ya eleman toplayan şüphelilere operasyon! Gözaltılar var
İzmir'de gençlerin ve çocukların terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti.
PKK'YA ÇOCUK ELEMAN TOPLAMIŞLAR!
Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK-YPG içinde faaliyet yürüten, gençlerin ve çocukların örgüt bünyesine katılımını artırmayı amaçladıkları belirlenen biri yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kalan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.