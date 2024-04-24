PKK'ya eleman toplayan şüphelilere operasyon! Gözaltılar var

24 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:46

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti.

PKK'YA ÇOCUK ELEMAN TOPLAMIŞLAR!

Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK-YPG içinde faaliyet yürüten, gençlerin ve çocukların örgüt bünyesine katılımını artırmayı amaçladıkları belirlenen biri yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kalan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.