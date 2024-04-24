PKK'nın tacizine misliyle karşılık! 4 terörist etkisiz halde

24 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:58

PKK'ya eleman toplayan şüphelilere operasyon! Gözaltılar var

PKK'ya eleman toplayan şüphelilere operasyon! Gözaltılar var

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan PKK'lı teröristlere misliyle karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Türk askerine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRİSTLERİN TACİZİ KARŞILIKSIZ KALMIYOR"

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

PKK'YA BÜYÜK DARBE

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, dün de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 19 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.