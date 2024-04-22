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22 Nisan 2024 20:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:40

Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yakılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı

Samsun'da bir oto galerici dükkanının camlarının sopalarla kırılıp, dükkan önündeki 2 aracın yakılması olayıyla ilgili polis tarafından 10 kişi gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Otomotiv sahipleri ile aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ve söz konusu oto galericinin camlarını sopalarla kırıp, benzin dökerek 2 otomobili yakan K.Ş. ve C. Ş.'yi yakaladı.

Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yakılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı - 1. Resim

Polis, tehditten ve azmettirici olarak O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.

Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yakılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı - 2. Resim

Olayı azmettirdiği iddia edilen Ş.Ş. ifadesi alınarak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 9 kişinin ise yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yakılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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