Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yakılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı

22 Nisan 2024 20:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:40

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Otomotiv sahipleri ile aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ve söz konusu oto galericinin camlarını sopalarla kırıp, benzin dökerek 2 otomobili yakan K.Ş. ve C. Ş.'yi yakaladı.

Polis, tehditten ve azmettirici olarak O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.

Olayı azmettirdiği iddia edilen Ş.Ş. ifadesi alınarak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 9 kişinin ise yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.