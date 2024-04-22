Tgrt Haber
Haberler>Gündem>MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler değerlendirildi 
22 Nisan 2024 19:49 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:07

MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler değerlendirildi 

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 'güven artırıcı önlemlerin' ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
MSB&#039;den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler değerlendirildi 

22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ve Yunanistan heyetleri, güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi. Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya her iki ülkeden büyükelçiler, üst düzey askerî yetkililer ve diğer yetkililer katıldı.

2024 DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI 

Toplantıda, iki ülke arasında daha önce üzerinde mutabık kalınan önlemlerin 2024 yılı performansı değerlendirildi ve 2025 yılı uygulama planları masaya yatırıldı. Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, iki ülke arasındaki diyaloğun devam etmesinin önemi vurgulandı. 

MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler değerlendirildi  - 1. Resim

Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması planlanıyor. 

MSB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İki taraf, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek 2025 yılı uygulama planını ele almıştır." denildi. 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...