MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler değerlendirildi 

22 Nisan 2024 19:49 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:07

22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ve Yunanistan heyetleri, güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi. Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya her iki ülkeden büyükelçiler, üst düzey askerî yetkililer ve diğer yetkililer katıldı.

2024 DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Toplantıda, iki ülke arasında daha önce üzerinde mutabık kalınan önlemlerin 2024 yılı performansı değerlendirildi ve 2025 yılı uygulama planları masaya yatırıldı. Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, iki ülke arasındaki diyaloğun devam etmesinin önemi vurgulandı.

Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması planlanıyor.

MSB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İki taraf, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek 2025 yılı uygulama planını ele almıştır." denildi.