23 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:37
Motosikletli gence yoldan çevirip nasihat verdi: “Yarış tekliflerini geri çevir”
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir vatandaşın sokakta çevirip yarış ve aşırı hız yapmaması yönünde nasihatte bulunduğu motosikletli genç, bu anları kask kamerasıyla görüntüledi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seyir halindeyken vatandaşın seslenmesi üzerine motosikletini durdurup rahatsız olduğu için yanına doğru geldiğini düşünen motosikletli genç, beklemediği bir durumla karşılaştı.
"YARIŞ TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİR"
Motosikletli gence ‘Paşam’ diye seslenen boya ustası vatandaş, “Kral bir motorun var. Allah anana, babana acını göstermesin. Aman ha. Yarış tekliflerini geri çevir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.
O anların kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı