Motosikletli gence yoldan çevirip nasihat verdi: “Yarış tekliflerini geri çevir”

23 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:37

Dünya üzerinde kadınların giremediği tek yer! 980 yıldır devam eden yasak

Dünya üzerinde kadınların giremediği tek yer! 980 yıldır devam eden yasak

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar karşılıklı oynamış! Duygu Nebioğlu'na bir şok daha

Suphiye Orancı ile Metin Akpınar karşılıklı oynamış! Duygu Nebioğlu'na bir şok daha

Seyir halindeyken vatandaşın seslenmesi üzerine motosikletini durdurup rahatsız olduğu için yanına doğru geldiğini düşünen motosikletli genç, beklemediği bir durumla karşılaştı.

"YARIŞ TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİR"

Motosikletli gence ‘Paşam’ diye seslenen boya ustası vatandaş, “Kral bir motorun var. Allah anana, babana acını göstermesin. Aman ha. Yarış tekliflerini geri çevir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

O anların kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.