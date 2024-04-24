Motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 29 kişi kurtarıldı

24 Nisan 2024 07:28 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 07:33

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 6’sı çocuk, 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

DATÇA'DA DA 18 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.