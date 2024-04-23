Milli boksör bekçiyi böyle dövdü: Sopayla kafasına vurdu

23 Nisan 2024 13:23 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:35

Yenişehir Mahallesi Yılmaz Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Pide almaya fırına giden bekçi M.B. ile arkadaşı A.K., pitbull cinsi köpeği parkta ağızlıksız gezdirdiğini iddia ettikleri boksör Ayhan Cinasoğlu'nu uyardı. Bunun üzerine M.B., A.K. ile Cinasoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede esnasında pitbull cinsi köpek M.B'nin sağ elini ısırdı. A.K. ise yere düşen M.B.'yi giysisinden tutarak geri çekti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan M.B. arkadaşı A.K. ile birlikte, evine doğru yönelen Cinaslıoğlu'nun peşinden gitti. M.B.'nin yerden aldığı sopayı köpeğe doğru savurması sebebiyle ikili arasında kavga çıktı. Olayın akabinde Cinaslıoğlu eline geçirdiği o sopayla M.B. ile A.K'nin kafasına vurdu. Köpeğin de pençe darbesiyle M.B. sağ gözünün çevresinden de yaralandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Cinaslıoğlu karakola götürüldü. M.B. ve A.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerinin ardından kafasına 2 dikiş atılan M.B. ve A.K, aldıkları darp raporuyla karakola giderek Cinaslıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Cinaslıoğlu, ifadesinin alınması ve gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; milli boksörün elindeki sopa ve köpeğiyle parktan uzaklaştığı görülüyor. Peşinden gelen bekçi ve arkadaşına boksörün sopayla vurduğu anlar da saniye saniye kaydedildi. Konunun tarafları M.B. ve Ayhan Cinaslıoğlu, yaşananları anlattı.