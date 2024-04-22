Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı! 15 derece artacak

22 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:54

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları için vatandaşları uyardı.

ADANA 38 DERECEYİ BULACAK

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde bölgede beklenen en yüksek sıcaklıkların Adana'da 37-38, Kahramanmaraş'ta 33-35, Gaziantep'te 33-35, Mersin'de 33-35, Hatay'da 34-36, Kilis'te 35-37 ve Osmaniye'de 35-37 derece aralıklarında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.