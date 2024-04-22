22 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:54
Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı! 15 derece artacak
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede, Doğu Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları için vatandaşları uyardı.
ADANA 38 DERECEYİ BULACAK
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
Önümüzdeki günlerde bölgede beklenen en yüksek sıcaklıkların Adana'da 37-38, Kahramanmaraş'ta 33-35, Gaziantep'te 33-35, Mersin'de 33-35, Hatay'da 34-36, Kilis'te 35-37 ve Osmaniye'de 35-37 derece aralıklarında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı