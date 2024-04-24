Meteoroloji’den 24 Nisan Çarşamba hava durumu raporu! Fırtına ve sağanak uyarısı

24 Nisan 2024 07:35 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 07:51

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunu resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı. 24 Nisan 2024 Çarşamba günü hava tahminlerine göre yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterirken, sıcaklıklar da birkaç derece daha artış gösterecek. Ancak uzmanlara göre bazı bölgelerde yağış ve bazı bölgelerde ise fırtına hayatı olumsuz yönde etkileyebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bugün Trakya'nın batısında hava durumu sağanak yağışlı görünüyor. Ayrıca, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve ani fırtınaların yaşanacağı ve bu bölgelerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, vatandaşların özellikle rüzgarın etkili olacağı zaman dilimlerinde dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 13°C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 15°C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

25 Nisan Perşembe haritalı hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 5°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU