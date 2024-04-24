Meteoroloji’den 24 Nisan Çarşamba hava durumu raporu! Fırtına ve sağanak uyarısı
24 Nisan hava durumu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Raporda Batı bölgeleri için yerel yağış uyarısı yapılırken iç ve batı kesimlerde ise ani ve kuvvetli fırtınalar görülebileceği belirtildi. İşte 24 Nisan 2024 Çarşamba il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunu resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı. 24 Nisan 2024 Çarşamba günü hava tahminlerine göre yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterirken, sıcaklıklar da birkaç derece daha artış gösterecek. Ancak uzmanlara göre bazı bölgelerde yağış ve bazı bölgelerde ise fırtına hayatı olumsuz yönde etkileyebilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
Bugün Trakya'nın batısında hava durumu sağanak yağışlı görünüyor. Ayrıca, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve ani fırtınaların yaşanacağı ve bu bölgelerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, vatandaşların özellikle rüzgarın etkili olacağı zaman dilimlerinde dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor.
TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- KOCAELİ 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON 13°C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ 18°C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- İZMİR 19°C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MANİSA 18°C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- HATAY 19°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN 19°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA 16°C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ÇANKIRI 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 16°C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KONYA 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU 15°C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- DÜZCE 18°C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SİNOP 15°C, 22°C Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK 12°C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
25 Nisan Perşembe haritalı hava durumu tahmini
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM 5°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- KARS 2°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- VAN 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR 11°C, 30°C Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık
- SİİRT 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık