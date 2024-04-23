Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, sağanak geliyor

23 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan İstanbul için paylaştığı hava durumu tahmin raporunda İstanbulluları uyardı. Sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul'da toz taşınımı da bekleniyor.

SAĞANAK GELİYOR

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile bu sabah saatlerinde İstanbul ile Kocaeli'nin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da bugün beklenen yağışın ardından ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi günü tüm yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ ESECEK

Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.