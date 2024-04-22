Marmara kavrulacak! Yağışların ardından sıcaklıklar artışa geçiyor

22 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:48

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son duyuruya göre; İstanbul genelindeki sıcaklık değerleri mevsim normallerini aşarak yükselişini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta boyunca, sıcaklıkların mevsim ortalamalarından 4 ile 6 derece daha fazla olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarının İstanbul, Edirne ve Kırklareli 24-26, Tekirdağ 23-25, Sakarya 28-32, Kocaeli 26-30, Yalova 24-27 derece aralıklarında olması bekleniyor.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.