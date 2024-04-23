Kuyuya düşen oğlağı AFAD kurtardı

23 Nisan 2024 19:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:51

Edinilen bilgiye göre, Niğde’nin Azatlı ilçesinde bir tarlada hayvanlarını otlatan çoban, 12 metre derinliğinde içerisinde su olmayan kuyuya 3 aylık keçi yavrusunun düştüğünü gördü. Kuyuya düşen oğlağı kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban yetkililerden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudan oğlağı çıkardı.