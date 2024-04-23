23 Nisan 2024 19:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:51
Kuyuya düşen oğlağı AFAD kurtardı
Niğde’de kullanılmayan 12 metrelik su kuyusuna düşen oğlak olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, Niğde’nin Azatlı ilçesinde bir tarlada hayvanlarını otlatan çoban, 12 metre derinliğinde içerisinde su olmayan kuyuya 3 aylık keçi yavrusunun düştüğünü gördü. Kuyuya düşen oğlağı kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban yetkililerden yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudan oğlağı çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı