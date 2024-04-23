Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
23 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:06

Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda O.Y., Sarız ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...