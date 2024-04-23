23 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:06
Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri’de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda O.Y., Sarız ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde yakalandı.
Gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı