Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

23 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:06

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda O.Y., Sarız ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.