Kaza yapan taksici uykuya daldı! Uyanır uyanmaz kaçmaya çalıştı

24 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:16

Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana gelen olayda, öğle saatlerinde taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra araç içinde hareketsiz duran sürücüyü görenler hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

KAZA YAPTI, UYANINCA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez İHA muhabiri müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı. Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.