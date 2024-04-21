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21 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 19:12

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri&#039;de korkunç kaza: Yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kerkük Bulvarı üzerinde M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak karşı yola geçip takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralanan genç kız hayatını kaybetti - 1. Resim

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İncelemelerin tamamlanmasıyla otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralananlardan Rümeysa K. (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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