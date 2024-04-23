Kastamonu'da taksici ormanda öldürüldü! Oğuz Erge cinayetini hatırlattı

23 Nisan 2024 06:38 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 07:04

Kastamonu dün gece saatlerinde korkunç bir cinayetin adresi oldu. Dün öğlen saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan taksici Akif Eymür ormanda öldürülmüş halde bulundu. Kısa sürede yakalanan zanlının Eymür'ü gasbettiği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür, dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

CESEDİ ARAÇTAN 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Kayıp taksi sürücüsü için Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları arama çalışması başlattı. Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Eymür'ün cenazesi, morga kaldırılırken, olayı soruşturan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B isimli şüpheliyi tespit etti. Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu Adliyesi de daha sonra olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı" bildirildi.

Bu olay İzmir'de Delil Aysal isimli şahsın, aracına bindiği taksi şoförü taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldürdüğü cinayet olayını akla getirdi.

OĞUZ ERGE CİNAYETİ AKILLARA GELDİ

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Olay sonrası yargılanan Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı