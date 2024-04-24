İzmir'de rehine krizi! Hastanenin 9. katına tüfekle çıktı 

24 Nisan 2024 01:37 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 01:37

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir Şehir Hastanesi'nde psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmüş olan 50 yaşındaki C.Y. hakkında, dün öğle saatlerinde hastaneye pompalı tüfekle geleceği yönünde ihbar alındı.

Bu ihbar üzerine hastane polisi ve jandarma ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. C.Y.'nin kullandığı araç, hastane otoparkında güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve şahıs etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek, mermiler ve bir bıçak bulundu. Gözaltına alınan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

BU SEFER TUTUKLANDI

Akşam saatlerinde tekrardan hastaneye gelen C.Y.’nin "C Blok Kat 9 da katliam yapacağım" demesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, acil girişin önünde otoparkta sandalyede oturan C.Y.’nin yanına gitti. Burada polislere ‘gırtlak kanseri kontrolü için patoloji örneği verdiğini, 12 saatte bir defa aspire edilmesi gerektiğini ve kendisi ile ilgilenilmediğini’ söyleyen C.Y. muhafaza altına alındı.

Doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendilerini odaya kilitleyerek “beyaz kod” verdiği ileri sürülen olayda, hastanenin acil nöbetçi doktoru B.G.’nin kendisini tehdit ettiğini söylediği C.Y.’den şikayetçi olması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.