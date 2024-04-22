İzmir'de rehine krizi! 3 saatlik görülmemiş operasyon

22 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:28

Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de bölgeye konuşlanırken, polislerin adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

3 SAAT BOYUNCA DİRENDİ

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Yılmaz D., 3 saatlik bekleyişin ardından apartman boşluğunda durmaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla operasyon düğmesine basan ekipler, Yılmaz D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Firari zanlının yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz D.'nin polis ekipleri tarafından tutularak camdan içeriye alınma anı saniye saniye kaydedildi.



Gerekli yasal işlemleri için adliyeye sevk edilen Yılmaz D., cezaevine gönderildi.