İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

24 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:28

Terör örgütü DEAŞ'ın İzmir'deki yapılanmasına yönelik emniyet, jandarma ve MİT tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ekipleri, DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

13 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 4 yasak yayına da el konuldu.

Ekipler 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.