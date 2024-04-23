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23 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:52

Terör örgütüne Irak ve Suriye'de ağır darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Mehmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Terör örgütüne Irak ve Suriye'de ağır darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"

 

Kaynak: TGRT Haber
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