Terör örgütüne Irak ve Suriye'de ağır darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi

23 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:52

Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı İsmail Yavuz gözaltında

Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı İsmail Yavuz gözaltında

Mehmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"