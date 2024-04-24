İletişim Başkanlığı'ndan İzmir Şehir Hastanesi'ndeki rehine iddialarına yalanlama

24 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:52

Piyasa değeri tam 60 milyon TL! İnterpol'de 'çalıntı' kaydı olan 17 lüks araca el konuldu

Piyasa değeri tam 60 milyon TL! İnterpol'de 'çalıntı' kaydı olan 17 lüks araca el konuldu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bahse konu olayda, daha önce aynı hastanede sağlık hizmeti alan bir kişi hastaneye tekrar gelmiş, önceden taşkınlık yapacağı konusunda yapılan ihbar sebebiyle hastane bahçesinde emniyet güçleri tarafından kontrol altına alınmış ve aracında bir adet silah bulunmuştur.

Şahsın muayenesi gözetim altında gerçekleştirilmiş, Emniyetteki süreci takiben hakkında herhangi bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakılmıştır.

Aynı gün içerisinde saat 17.30'da şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır.

Bu süre içerisinde doktor ve sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapılmıştır. Şüpheli şahıs, güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiş ve Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştır" denildi.