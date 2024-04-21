Gaziantep'te dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykuda öldürdü
Gaziantep'te sabaha karşı dehşet yaşandı. 14 yaşındaki kız çocuğu 35 yaşındaki babası uykudayken bıçakla saldırarak öldürdü.
Gaziantep, Şahinbey ilçesinde 14 şaşındaki kız çocuğu madde bağımlısı babasını bıçakladı. Ocaklar Mahallesi'nde yaşadıkları evde S.Y., 35 yaşındaki babası İbrahim Y. uykudayken saldırdı.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen baba saldırı sonrası ağır yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edildi.
CENAZE TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA
Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.