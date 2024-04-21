Gaziantep'te dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykuda öldürdü

21 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:05

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Gaziantep, Şahinbey ilçesinde 14 şaşındaki kız çocuğu madde bağımlısı babasını bıçakladı. Ocaklar Mahallesi'nde yaşadıkları evde S.Y., 35 yaşındaki babası İbrahim Y. uykudayken saldırdı.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen baba saldırı sonrası ağır yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edildi.

CENAZE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.