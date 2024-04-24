FSM Köprüsü'nde gece yarısı kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı 

24 Nisan 2024 05:21 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 05:22

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Ankara yönü akışında saat 01.15'te trafik kazası gerçekleşti.

Kazaya karışan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 TT 8239 plakalı bir kamyon ile 34 CBR 991 plakalı bir otomobil çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çarpışmanın etkisiyle kamyon köprüde yan yatarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekicilerin yardımıyla kazaya karışan araçlar olay yerinden götürüldü.

Kaza nedeniyle köprüde bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.