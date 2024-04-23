23 Nisan 2024 13:12 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:23
Dicle Nehri’nde kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu
Mardin’den Diyarbakır’a gelerek Dicle Nehri’ne atlayan şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Nisan’da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri’nde bir ceset olduğu ve
şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma (PAK) kadavra arama köpeği 'Boyka' eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlanmıştı.
6'NCI GÜNDE BULUNDU
M.N.A’nın (36) cesedi ekiplerin çalışmaları sonucu 6’ıncı günde bulundu.
M.N.A’nın, psikiyatri hastası olduğu, Mardin’den Diyarbakır’a hastaneye geldiği ve haber alınamaması üzerine Mardin’de kayıp ihbarı verildiği öğrenildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı