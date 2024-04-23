Anıtkabir'de 23 Nisan töreni... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli egemenlik ve tam bağımsızlıktan asla vazgeçmeyiz

23 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:43

Devlet erkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Hemen arkasından da İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Devlet erkanı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Numan Kurtulmuş'un yazdığı mesaj şöyle:

"Bundan 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek bir diriliş destanı yazdınız. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de hangi güç koşullarda kurulduğunu bugünlerde çok daha iyi idrak ediyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Meclisimizin dünya çapındaki saygın konumuyla kıvanç duyuyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye Yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

"MİLLİ EGEMENLİK VE TAM BAĞIMSIZLIKTAN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

Hedefimiz muhasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Bu heyecan şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmek bizim için büyük bir onur. Cumhuriyetimizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Günümüzde savaş ve kriz ortamlarında çocuk olmak ne yazık ki dünyanın en zor yüklerinden biri haline gelmiştir. Dileğimiz ülkemizdeki ve yeryüzündeki çocukların yüzlerinin gülmesi, gülüşlerinin hiç eksilmemesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram coşkusu ve sevinçlerini paylaşıyor, onların bilinçli, özgüvenli, vatanına ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü göstermeye devam ediyoruz. Milli egemenlik temeline dayalı demokrasimizin ve cumhuriyetin toplumsal barış ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakışı için en büyük güvence olduğunun bilincindeyiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımızın ve milletimizin refahı için nice nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum. Hiç şüphesiz TBMM Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda ülkemizin geleceğini teminat altına almaya devam edecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin fedakar milletvekilleri olmak üzere milli mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."