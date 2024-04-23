Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti

23 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları kabul etti.

ERDOĞAN BAKAN TEKİN VE BERABERİNDEKİ ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocuklarla bir araya geldi.

23 NİSAN MESAJI

Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."