21 Nisan 2024 21:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:13
Çanakkale’de 17 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 5’i çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-16’ tarafından durdurulan lastik botta 5’i çocuk toplam 17 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı